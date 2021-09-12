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12 сентября 2021, 16:46 52

В официальной версии смерти Кернеса слишком много нестыковок, нужно расследование, - эксперт

12 сентября 2021, 16:46 52
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Фото из открытых источников
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Снять все домыслы вокруг обстоятельств смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса можно только одним способом - публикацией отчета с результатами следствия и выводами Федеральной прокуратуры ФРГ, которые предоставят украинской стороне

Об этом в материале "Передел власти в Харькове: почему мы до сих пор не знаем всей правды о смерти Геннадия Кернеса?", опубликованном на "site.ua", написала политический эксперт Светлана Кушнир.

По ее словам, вопросы вокруг смерти Кернеса множатся, а "ответов на них как не было, так и нет", а в официальной версии смерти слишком много нестыковок. "С болезнью ГАК изначально что-то было не так. Официальная версия, что Геннадий Адольфович Кернес заболел коронавирусом в тот момент (сентябрь 2020) звучала правдоподобно. Но вот информация, о том, КАК и ГДЕ именно ГАК мог заразиться, сразу, как говориться, "задвоилась". Ведь ежедневно и еженощно Кернеса охраняли, наблюдали десятки людей в окружении, а также постоянно дежурила бригада врачей", - написала Кушнир, добавив, что есть и версия от Павла Фукса, "харьковского бизнесмена, который в последние месяцы жизни харьковского градоначальника стал единственным каналом коммуникации Кернеса с миром". По словам Фукса, "ходила и чихала горничная, вот от нее Геннадий и заразился коронавирусом". "Да? И прямо вот так быстро и сложно заболел Кернес? Странно..." – отметила эксперт.

Потом, по словам Кушнир, была информация, что у Кернеса не коронавирус вообще, а он с 7 сентября лежит в Городской больнице №17 с обширным инсультом и стоит вопрос о его госпитализации в Израиль. "Далее Кернеса вдруг самолетом доправляют в клинику "Шарите" (Берлин, ФРГ), и уже якобы оттуда, через Игоря Терехова (который на тот момент был в должности первого заместителя городского головы) он согласовывает списки кандидатов своего партийного проекта "Успешный Харьков".

После этого, как отметила эксперт, эксперты в Харькове очень удивились "перечню персон, которые вдруг всплыли в списке партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", и подозревали, что Кернес никогда бы не согласовал этих людей. Именно тогда, возникли подозрения, что Игорь Терехов "пошаманил да и выдал то, что ему надо, а не то, что планировал Гена", поскольку знал, что Кернес из "Шарите" уже не вернется.

Также Кушнир напомнила, что первым о смерти Кернеса сообщил Павел Фукс и добавила, что "врачи клиники "Шарите" обычно первыми сообщают о смерти не друзьям, какими бы близкими они не были, а исключительно прямым родственникам. В то время там находились жена и сын Геннадия Кернеса. "Информации из клиники "Шарите" о времени, дате и обстоятельствах смерти харьковского градоначальника не было", - добавила эксперт.

"Так где же умер Кернес – в больничной палате или где…? Почему именно Павел Фукс был единственным контактным лицом ГАК с внешним миром? Правда ли, что за две недели до скоропостижной смерти, Геннадий Кернес таки мог осознанно предложить кандидатуру Игоря Терехова на должность секретаря? И почему эти вопросы никак не возникли у наших украинских правоохранителей, а вот немецкие что-то заподозрили неладное и стали вести независимое расследование? А по какой статье могли бы наши силовики расследовать обстоятельства смерти? Ведь не просто так возникла в медиапространстве ссылка на ст.115 Криминального Кодекса Украины, может быть эта буква "У", на бордах – такое себе послание от Гены с того света и намек на возможное убийство? И вопросы, теории, версии после этого начинают множиться, как грибы после дождя…" – написала Кушнир.

"В преддверии выборов мэра Харькова сейчас снять эти все домыслы можно только одним – публикацией отчета с результатами следствия и выводами Федеральной прокуратуры ФРГ, которые предоставят украинской стороне. Вот не утверждаю, но якобы эти результаты уже есть в ОП еще с мая этого года, и о них знают, но почему-то прячут под сукном. Зачем? Чтобы держать на крючке Игоря Терехова? Да и вопрос по Фуксу же тоже не снят – чем он занимался с сентября по декабрь 2020 года в Берлине, уж не "обустройством" ли правдоподобной версии?" – подытожила эксперт.

Напомним, Игоря Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса. На момент выборов Кернес находился в берлинской клинике "Шарите" на лечении. После смерти Кернеса 17 декабря 2020 года Терехов стал и.о. мэра Харькова.

Харьков Геннадий Кернес Украина коронавирус Павел Фукс

 
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