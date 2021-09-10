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10 сентября 2021, 10:00 1026

На Харьковщине 15-летний подросток попал на велосипеде под поезд

10 сентября 2021, 10:00 1026
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил насмерть 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного травмирования несовершеннолетнего. Осмотр места происшествия продолжается. По факту происшествия открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что возле станции Тарасовка 15-летний парень в наушниках переходил пути в неустановленном месте, но не обратил внимание на поезд, который приближался к станции. Он погиб под колесами электропоезда.

поезд смерть расследование полиция дети

 
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