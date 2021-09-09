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09 вересня 2021, 11:05 464

У Харкові суд залишив у СІЗО соратника нардепа Киви

09 вересня 2021, 11:05 464
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Фото з відкритих джерел
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Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід для лідера місцевої організації "Патріоти за життя" Олега Ширяєва. Він перебуватиме за ґратами до 7 листопада 2021 року включно

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко виданню Depo.Харків.

За його словами, напередодні, Київський районний суд Харкова продовжив Олегу Ширяєву запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб – до 7 листопада 2021 року включно.

"Прокуратура у своєму клопотанні просила продовжити строк тримання під вартою на 60 днів у зв'язку з вчиненням нового злочину, ризику втечі, тиску на свідків тощо. У свою чергу, адвокати наполягали на більш м’якому запобіжному заході", - зазначив Чубенко.

Увечері 5 квітня в центрі Харкова озброєні поліцейські затримали керівника місцевої організації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти - За життя" Олега Ширяєва. Ширяєва затримали у межах кримінального провадження за фактом захоплення елеватора.

12 липня Київський районний суд Харкова продовжив Ширяєву міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 9 вересня 2021 року.

суд СІЗО ОПЗЖ Харків депутат

 
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