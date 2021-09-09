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09 сентября 2021, 11:05 177

В Харькове суд оставил в СИЗО соратника нардепа Киви

09 сентября 2021, 11:05 177
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Фото из открытых источников
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Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения для лидера местной организации "Патриоты за жизнь" Олега Ширяева. Он будет находиться за решеткой до 7 ноября 2021 года включительно

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко изданию Depo.Харьков.

По его словам, накануне Киевский районный суд Харькова продлил Олегу Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 7 ноября 2021 года включительно.

"Прокуратура в своем ходатайстве просила продлить срок содержания под стражей на 60 дней в связи с совершением нового преступления, риска побега, давления на свидетелей и тому подобное. В свою очередь, адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения", - отметил Чубенко.

Вечером 5 апреля в центре Харькова вооруженные полицейские задержали руководителя местной организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь" Олега Ширяева. Ширяева задержали в рамках уголовного производства по факту захвата элеватора.

12 июля Киевский районный суд Харькова продлил Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября 2021 года.

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