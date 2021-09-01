У Харкові від падіння металевої конструкції на будівництві загинула людина
У Харкові на будівельному майданчику по вулиці Василя Стуса на 44-річного робітника впала металева конструкція. Від отриманих травм чоловік помер на місці події
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі людини на будівництві у Харкові", - йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.
Раніше повідомлялось, що у Петриківському районі Дніпропетровської області чоловіка придавило трактором, внаслідок чого він загинув на місці.
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