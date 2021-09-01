В Харькове от падения металлической конструкции на стройке погиб человек

Фото: Нацполиция

В Харькове на строительной площадке по улице Василия Стуса на 44-летнего рабочего упала металлическая конструкция. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по факту гибели человека на стройке в Харькове", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Петриковском районе Днепропетровской области мужчину придавило трактором, в результате чего он погиб на месте.