В Харькове от падения металлической конструкции на стройке погиб человек
В Харькове на строительной площадке по улице Василия Стуса на 44-летнего рабочего упала металлическая конструкция. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по факту гибели человека на стройке в Харькове", - говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
Ранее сообщалось, что в Петриковском районе Днепропетровской области мужчину придавило трактором, в результате чего он погиб на месте.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах