Михайло Добкін розповів, як поліпшить систему охорони здоров'я в Харкові

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін планує створити в місті чотири нових медичних центри, де харків'яни могли б щорічно проводити повну діагностику

Про це Михайло Добкін заявив на зустрічах з харків'янами в "ДОБКІН ХАБі"

За його словами, один з головних напрямків Концепції розвитку Харкова, підготовленої його командою, є медицина. "Буде створено чотири нових медичних центри, три - для дорослих і один для дітей. Я хочу, щоб щорічно хоча б 85% населення міста могли проводити в них повну діагностику", - заявив Добкін, додавши, що вже пропрацював з медиками систему такої діагностики.

"Буде введена спеціальна медкарточка для людей, і якщо людина потрапляє в групу, яка повинна отримувати діагностику безкоштовно, то на його картку автоматично буде зарахована необхідна сума з міськбюджету, але витратити її можна буде тільки на медицину", - розповів лідер ГО "Наш Дім – Харків".

Добкін пояснив, що діагностику можна буде пройти за направленням сімейного лікаря.

Також лідер ГО "Наш Дім – Харків" повідомив, що його команда вже визначила три лікарні і одну з великих поліклінік, на базі яких можна буде створити діагностичні центри.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін на зустрічі з харків'янами заявив, що стратегія розвитку Харкова повинна припускати, що місто вибудовується навколо людини, а не навколо потреб влади, як це відбувається зараз.

За його словами, Харків повинен розвиватися так, щоб кожен харків'янин за короткий час міг отримати всі ті послуги, які надає своїм жителям місто. "Людині в першу чергу повинні бути зручні і доступні послуги міста, в тому числі і фінансово", - зазначив Добкін, пояснивши, що має на увазі транспортні послуги, сферу відпочинку і розваг, послуги освіти та охорони здоров'я.