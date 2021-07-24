Михайло Добкін запропонував призначати громадських активістів помічниками мера Харкова на громадських засадах

Про це він заявив на зустрічі з харків'янами в "ДОБКІН ХАБ" "Плеханівська", повідомляє сайт ГО "Наш Дім - Харків".

За його словами, помічником міського голови на громадських засадах зможе стати будь-який харків'янин, який поділяє погляди Михайла Добкіна на розвиток Харкова, незалежно від віку і соціального стану.

"Матеріальних переваг це не додасть, але це додасть вам можливостей, дасть певний статус, і буде давати можливість зустрітися зі мною, як з мером, це, по-перше. А по-друге, це для мене буде можливістю вникати в будь-які проблеми, де ви бачите, що відбувається щось неправильне", - заявив Добкін.

Також лідер ГО "Наш Дім - Харків" додав, що зараз його команда думає, як цю ініціативу реалізувати. "Я вважаю, що навіть якщо у мене буде 1-2 тисячі помічників на громадських засадах, нічого поганого в цьому не буде", - сказав Добкін і додав, що платити помічникам він не зможе, та й плата вб'є сенс цієї ідеї.

"Мені помічники або радники потрібні не тільки для того, щоб давати поради, а для того, щоб бути в якихось ситуаціях моїми очима і донести вірну позицію. Тому я спираюся на вас, як на своїх помічників", - звернувся Михайло Добкін до харків'ян.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін на зустрічі з харків'янами заявив, що стратегія розвитку Харкова повинна припускати, що місто вибудовується навколо людини, а не навколо потреб влади, як це відбувається зараз.

За його словами, Харків повинен розвиватися так, щоб кожен харків'янин за короткий час міг отримати всі ті послуги, які надає своїм жителям місто. "Людині в першу чергу повинні бути зручні і доступні послуги міста, в тому числі і фінансово", - зазначив Добкін, пояснивши, що має на увазі транспортні послуги, сферу відпочинку і розваг, послуги освіти та охорони здоров'я.

Вибори Харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року.