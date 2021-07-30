Михайло Добкін: Я буду балотуватися в мери Харкова, як би це кому не подобалося

Лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін готовий до того, що його спробують не допустити до участі у виборах мера Харкова, але впевнений, що "чорнушні" методи його опонентам не допоможуть

Про це він заявив на зустрічі з волонтерами та активістами-членами своєї команди, яка відбулася в "ДОБКІН ХАБ" "Салтівка", повідомляє сайт ГО "Наш Дім – Харків".

Зокрема, Добкін запевнив членів своєї команди, що балотуватиметься в мери Харкова і його рішення ґрунтується на тому, що "місто можуть повести не в тому напрямку".

За словами політика, він обов'язково наведе в місті порядок, тому що "по-іншому у нас ніколи не було".

"Мене спробують не допустити до виборів - я до цього готовий. Мене спробують зняти з виборів - я до цього теж готовий. Мене спробують за допомогою судових рішень не допустити - я і до цього готовий. Я бачу зворотну реакцію людей, коли з ними зустрічаюся в місті, вона мені подобається, вона мене обнадіює. Тому я хочу, щоб ви теж отримали частинку драйву", – сказав Михайло Добкін, звертаючись до членів своєї команди.

Він закликав членів своєї команди не вірити тому, що поширюватимуть про нього його політичні опоненти, бо це їхні "чорнушні" методи і вони звикли так діяти.

Добкін також розповів про своє бачення розвитку міста і про те, що успішний керівник – цей той, хто буде не на словах, а на ділі захищати своє місто. "У мене є чітке розуміння, в який бік має йти наше місто, як воно має розвиватися. Коли в 2009 році мені говорили: "Ви всі брешете", "Ви все крадете", "Ви всі дерева зрубаєте і побудуєте там собі будинки", це про парк Горького, який сьогодні ми всі знаємо, любимо і пишаємося. Ми в 2009 році почали проект, в 2010-му його презентували, відбулося будівництво, і в 2013 році він відкрився і приймали там президента, хвалилися", - підкреслив політик.

Також на зустрічі Добкін особисто познайомився з волонтером, який став відомим у місті тим, що на вулицях читає реп. За його нестандартний підхід до роботи та креатив лідер організації "Наш Дім - Харків" вручив волонтеру-реперу подарунок – портативну колонку та зробили спільне фото.

Нагадаємо, раніше Добкін заявляв, що мером Харкова має бути політик, який зможе говорити з Києвом на рівних і відстоювати інтереси Харкова. "Я категорично проти визначення, що мер - це тільки господарник. Це на користь тих, хто не має ані характеру, ані харизми, ані авторитету. Мер - це політик. Тому що він визначає політику міста, розвиток міста. Він розставляє пріоритети. І він відстоює своє місто, свою громаду в суперечках в Кабінеті міністрів, з президентом і з іншими, які так чи інакше впливають на те, як місто буде розвиватися", – зазначив Михайло Добкін.