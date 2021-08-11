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11 серпня 2021, 21:05 58

Зеленський звільнив очільницю Харківської ОДА та призначив її тимчасового наступника

11 серпня 2021, 21:05 58
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук з посади голови облдержадміністрації

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідний указ, оприлюдней на сайті Глави держави

"Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою", - зазначаєтсья в указі

Іншим указом Глава держави тимчасово призначив очільником області Олександра Скакуна.

Нагадаємо, що 11 серпня уряд погодив звільнення Айни Тимчук с посаду очільника Харківської ОДА. Вона пропрацювала на посаді з листопада 2020 року.

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