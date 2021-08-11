18:24  11 августа
На Ровенщине у 80% COVID-больных обнаружили штамм "Дельта"
12:54  11 августа
Новым главой полиции Киева назначили Выговского
15:59  11 августа
Оккупанты на Донбассе ранили военного
UA | RU
UA | RU
11 августа 2021, 21:05 48

Зеленский уволил главу Харьковской ОГА и назначил ее временного преемника

11 августа 2021, 21:05 48
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тымчук с должности главы облгосадминистрации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий указ, обнародуй на сайте главы государства

"Уволить Тымчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ею заявлению", - отмечается в указе

Другим указом Глава государства временно назначил главой области Александра Скакуна.

Напомним, что 11 августа правительство согласовало увольнение Айны Тымчук с должность главы Харьковской ОГА. Она проработала на должности с ноября 2020 года.

Кабмин увольнение президент губернаторы ОГА

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram