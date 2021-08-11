Зеленский уволил главу Харьковской ОГА и назначил ее временного преемника
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тымчук с должности главы облгосадминистрации
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий указ, обнародуй на сайте главы государства
"Уволить Тымчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ею заявлению", - отмечается в указе
Другим указом Глава государства временно назначил главой области Александра Скакуна.
Напомним, что 11 августа правительство согласовало увольнение Айны Тымчук с должность главы Харьковской ОГА. Она проработала на должности с ноября 2020 года.
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