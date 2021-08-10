Тимошенко отдал управление Харьковом в руки "днепропетровских", - СМИ

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Усилиями заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко центр управления Харьковом перебазировался в Днепр, оттуда черпаются и ресурсы, и политическая поддержка для и. о. мэра Харькова Игоря Терехова

Об этом говорится в статье "Региональные интриги Кирилла Тимошенко. Центр управления Харьковом переносят в Днепр?", опубликованной на сайте "Главком".

Как отмечает автор материала, после смерти Геннадия Кернеса на Харьков "кинули глазом соседи из зажиточного Днепра. И они нашли в Харькове "временного" союзника. Временного – в смысле его нынешнего статуса. Речь о и. о. городского головы Игоре Терехове".

"Через предвыборную призму Харьков также стал иллюстрацией борьбы за влияние на региональную политику, которая идет в Офисе президента. Сейчас регионами на Банковой занимается заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он выстроил свою линию коммуникаций с местными элитами и негласно поддерживает "Пропозицію" – так называемую "партию мэров", идеологом которой является мэр Днепра Борис Филатов", - говорится в статье.

Сегодня "Пропозиції" нужно привлекать к своему проекту как можно больше рейтинговых лиц из когорты региональных лидеров, отмечает издание, подчеркивая, что в первую очередь речь идет о мэре Киева Виталии Кличко, но "с его столичным апломбом и амбициями он – слишком сложный субъект для переговоров".

"Поэтому более реалистичной целью для Филатова и его серого кардинала Геннадия Корбана является Харьков. Филатов не скрывает своих симпатий к Терехову, называет его "вторым Кернесом"... Содействие Филатова из Днепра и Тимошенко из Киева должно помочь преемнику Кернеса выиграть осенние выборы. В свою очередь Филатову нужен огромный ресурс Харькова для раскрутки своей "Пропозицію", - говорится в статье.

Также автор отмечает, что на помощь Терехову "днепряне" уже бросили известного политтехнолога Дмитрия Касьянова, ранее занимавшийся мэрской кампанией Филатова. По мнению автора статьи, Кирилл Тимошенко "умело использует амбиции и "хозяйственника" Филатова из Днепра, который хочет расширять свое влияние перед следующими выборами, и Терехова, который хочет присвоить все лавры "Кернеса" и победить уже этой осенью".

"В Харькове сейчас фактический вакуум президентской власти. Зеленского и "Слуги народа" там просто нет. Это прямое следствие деятельности заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Он ответственен за региональную политику и взял под свой личный контроль Харьковщину. Но Тимошенко заботится только о собственном влиянии - пролоббировал губернатором чужой Харьковщине человека Айну Тымчук. Главное ее "преимущество" в глазах Тимошенко – она "днепропетровская", "своя", – прокомментировал изданию ситуацию политолог Владимир Цибулько.

Он также подтвердил, что "Тимошенко формирует вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым "днепропетровский" клан на базе партии "Пропозиція" и разворачивает эту партию на Харьков, где этому будет способствовать Терехов. "Если "Пропозиція" будет иметь за собой такую электоральную базу, как Днепр и Харьков, ее шансы на прохождение в парламент чрезвычайно высоки. И забирать голоса она будет у "Слуги народа". Обработать технологии планируют на выборах мэра Харькова, и если Терехов победит, то президент фактически теряет Харьков", – делает вывод Цыбулько.

"В итоге вырисовывается картина, в которой президент не только не очень контролирует собственный Офис с его интригами, но и начинает из-за этого понемногу терять контроль над регионами. Осенние выборы в Харькове в этом смысле станут лакмусовой бумажкой этих процессов", - отмечает издание.

Напомним, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября этого года. Сейчас обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, занявший должность секретаря горсовета благодаря активному содействию главы МВД Арсена Авакова и председателя ОГА Айны Тымчук. Как рассказывала депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева, голосовать за Терехова в кабинете губернатора депутатов активно уговаривали лично Тимчук и ближайший соратник Авакова Игорь Котвицкий.

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