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06 серпня 2021, 17:14 21

Михайло Добкін: Я знайду законний спосіб, щоб у школах Харкова викладали і українську, і російську мови

06 серпня 2021, 17:14 21
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Дітям у школах повинні викладати правильну академічну українську мову, а до російської не повинні ставитися як до іноземної

Про це на своїй сторінці у Telegram написав лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, вчити дітей грамотній українській мові - це нормально.

"І тут ключове слово - правильній. Такій літературній та академічній українській мові раніше нас вчили в школах. А та українська мова, яку нам підсовують, це мова, якою розмовляють або в зарубіжних українських діаспорах, або в деяких регіонах України. Але це не наше! Нам чуже і не рідне! Це навіть не культурно!",- вважає Михайло Добкін.

Він додав ,що "нам замість звичного і правильного пропонують якусь гримучу суміш містечкових діалектів, посилених мовою історичних біженців і переселенців часів великих потрясінь в Україні".

"Це, якщо хочете, мова спілкування кочівників. Але ж ми-то осілі. При мені в Харкові такого не було і не буде. Я знайду законний спосіб, як викладати в наших школах міста академічну українську мову. А до російської мови в Харкові не повинні і не будуть ставитися, як до іноземної. Так що "мовний омбудсмен" Кремінь після свого інтерв'ю Четвертому телеканалу йде лісом!" - резюмував Михайло Добкін.

Нагадаємо, напередодні уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у Facebook опублікував інтерв'ю, де він розповідає про захист української мови. Також він написав, що якщо когось не влаштовує "мовний закон", що захищає українську мову, він може їхати жити в іншу країну.

Харків Михайло Добкін російська мова

 
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