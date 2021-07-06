На Харківщині сьогодні пройдуть антитерористичні навчання

Фото з відкритих джерел

6 липня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області проведе планові антитерористичні навчання

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в області, пише RegioNews.

"Тренування відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних. Служба безпеки України просить жителів та гостей Харкова та Харківської області із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - вказано у повідомленні.

Під час навчань передбачені обмежувальні заходи на окремих територіях.

Нагадаємо, на вихідних СБУ й посольство Ізраїлю провели у Києві антитерористичні навчання.