На Харківщині сьогодні пройдуть антитерористичні навчання
6 липня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області проведе планові антитерористичні навчання
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в області, пише RegioNews.
"Тренування відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних. Служба безпеки України просить жителів та гостей Харкова та Харківської області із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - вказано у повідомленні.
Під час навчань передбачені обмежувальні заходи на окремих територіях.
Нагадаємо, на вихідних СБУ й посольство Ізраїлю провели у Києві антитерористичні навчання.
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