На Харьковщине сегодня пройдут антитеррористические учения
6 июля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области проведет плановые антитеррористические учения
Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в области, пишет RegioNews.
"Тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - указано в сообщении.
Во время учений предусмотрены ограничительные меры на отдельных территориях.
Напомним, на выходных СБУ и посольство Израиля провели в Киеве антитеррористические учения.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками