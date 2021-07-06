На Харьковщине сегодня пройдут антитеррористические учения

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6 июля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области проведет плановые антитеррористические учения

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в области, пишет RegioNews.

"Тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - указано в сообщении.

Во время учений предусмотрены ограничительные меры на отдельных территориях.

Напомним, на выходных СБУ и посольство Израиля провели в Киеве антитеррористические учения.