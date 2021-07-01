11:43  01 июля
В Украине снова повысили тарифы на газ: сколько будем платить
08:29  01 июля
В Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен
08:11  01 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 10 нарушений, потерь среди военных ООС нет
UA | RU
UA | RU
01 июля 2021, 14:46 368

На Харьковщине разоблачили махинации с избирательными бюллетенями на полмиллиона

01 июля 2021, 14:46 368
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области СБУ разоблачила чиновников одной из территориальных избирательных комиссий на хищении бюджетных средств. За печать избирательных бюллетеней платили втрое дороже рыночных цен

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Установлено, что во время выборов 2020 года чиновники ТИК заказали печать бюллетеней по значительно завышенным ценам.

Причастным к схеме является главный бухгалтер районной ТИК. Он заказал изготовление избирательных бюллетеней по цене, более чем в три раза превышает их рыночную стоимость", - сообщили оперативники.

По данным СБУ, бухгалтер вступил в сговор с руководителем местной коммерческой фирмы и местным предпринимателем.

В результате сделки государственному бюджету нанесен ущерб почти на 500 тыс. грн.

Сейчас директору коммерческой фирмы и предпринимателю сообщено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения главному бухгалтеру избирательной комиссии.

Напомним, 10 июня в Киеве правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления председателю участковой избирательной комиссии, а именно в умышленном внесении в избирательный протокол ложной информации, который затем был подан в ТИК Дарницкого района.

выборы комиссия область бюллетень ТИК

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram