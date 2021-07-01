На Харьковщине разоблачили махинации с избирательными бюллетенями на полмиллиона

Фото: СБУ

В Харьковской области СБУ разоблачила чиновников одной из территориальных избирательных комиссий на хищении бюджетных средств. За печать избирательных бюллетеней платили втрое дороже рыночных цен

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Установлено, что во время выборов 2020 года чиновники ТИК заказали печать бюллетеней по значительно завышенным ценам.

Причастным к схеме является главный бухгалтер районной ТИК. Он заказал изготовление избирательных бюллетеней по цене, более чем в три раза превышает их рыночную стоимость", - сообщили оперативники.

По данным СБУ, бухгалтер вступил в сговор с руководителем местной коммерческой фирмы и местным предпринимателем.

В результате сделки государственному бюджету нанесен ущерб почти на 500 тыс. грн.

Сейчас директору коммерческой фирмы и предпринимателю сообщено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения главному бухгалтеру избирательной комиссии.

Напомним, 10 июня в Киеве правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления председателю участковой избирательной комиссии, а именно в умышленном внесении в избирательный протокол ложной информации, который затем был подан в ТИК Дарницкого района.