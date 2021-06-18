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18 червня 2021, 22:38 45

Павло Фукс фактично захопив владу в Харкові після смерті Геннадія Кернеса - Михайло Добкін

18 червня 2021, 22:38 45
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Після смерті Кернеса Павло Фукс став головним бенефіціаром Харківської міськради, без його рішення або думки нічого в Харкові не робиться

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на каналі "Україна 24" заявив Михайло Добкін, коментуючи введення РНБО України повного пакету санкцій проти впливового харківського бізнесмена Павла Фукса.

"Мало того, він форматував коаліцію в міськраді і облраді, він вибирав імена голів і заступників голів облради. Він розповідав, з ким дружити і проти кого дружити в Харківській міськраді", - сказав Михайло Добкін.

На його думку, рішення РНБО є наслідком вивчення компетентними службами ситуації в Харкові, і влада "почала бачити вже повну картину" того, що відбувається в місті.

Нагадаємо, 18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Підставою стало незаконне отримання компаніями Фукса ліцензій на видобуток корисних копалин на території України. Санкції включають блокування активів і обмеження торгових операцій.

На початку року Павло Фукс висловився на підтримку кандидатури Ігоря Терехова, в.о. мера Харкова на майбутніх позачергових виборах Харківського міського голови.

Харків Михайло Добкін Павло Фукс Ігор Терехов

 
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