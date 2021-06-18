Павло Фукс фактично захопив владу в Харкові після смерті Геннадія Кернеса - Михайло Добкін

Після смерті Кернеса Павло Фукс став головним бенефіціаром Харківської міськради, без його рішення або думки нічого в Харкові не робиться

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на каналі "Україна 24" заявив Михайло Добкін, коментуючи введення РНБО України повного пакету санкцій проти впливового харківського бізнесмена Павла Фукса.

"Мало того, він форматував коаліцію в міськраді і облраді, він вибирав імена голів і заступників голів облради. Він розповідав, з ким дружити і проти кого дружити в Харківській міськраді", - сказав Михайло Добкін.

На його думку, рішення РНБО є наслідком вивчення компетентними службами ситуації в Харкові, і влада "почала бачити вже повну картину" того, що відбувається в місті.

Нагадаємо, 18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Підставою стало незаконне отримання компаніями Фукса ліцензій на видобуток корисних копалин на території України. Санкції включають блокування активів і обмеження торгових операцій.

На початку року Павло Фукс висловився на підтримку кандидатури Ігоря Терехова, в.о. мера Харкова на майбутніх позачергових виборах Харківського міського голови.