Павел Фукс фактически захватил власть в Харькове после смерти Геннадия Кернеса – Михаил Добкин

После смерти Кернеса Павел Фукс стал главным бенефициаром харьковского горсовета, без его решения или мнения ничего в Харькове не предпринимается

Об этом в эфире программы "Велика п'ятниця" на канале "Украина 24" заявил Михаил Добкин, комментируя введение СНБО Украины полного пакета санкций против влиятельного харьковского бизнесмена Павла Фукса.

"Мало того, он форматировал коалицию в горсовете и облсовете, он выбирал имена председателей и заместителей председателей облсовета. Он рассказывал, с кем дружить и против кого дружить в Харьковском горсовете", – сказал Михаил Добкин.

По его мнению, решение СНБО является следствием изучения компетентными службами ситуации в Харькове, и власти "начали видеть уже полную картину" происходящего в городе.

Напомним, 18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Основанием стало незаконное получение компаниями Фукса лицензий на добычу полезных ископаемых на территории Украины. Санкции включают блокирование активов и ограничение торговых операций.

В начале года Павел Фукс высказался в поддержку кандидатуры Игоря Терехова, и.о. мэра Харькова на будущих внеочередных выборах харьковского городского головы.