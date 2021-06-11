Добкін: Долю харківських підприємств "Укроборонпрому" не можна вирішувати без їхніх працівників

Перш ніж визначати майбутнє харківських підприємств, які передані в "Укроборонпром", потрібно прислухатися до думки не тільки керівництва підприємств, а й рядових співробітників

Про це в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24" заявив Харківський міський голова 2006-2010 років Михайло Добкін.

Коментуючи слова член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Мілованова про важливість інвестицій, Добкін зокрема заявив: "Про які інвестиції можна говорити, якщо у людей ледь вистачає грошей, щоб заплатити за комунальні тарифи, оплатити собі харчування і залишити якісь гроші на медикаменти та й то, що залишиться. Які інвестиції? У що? В анальгін, в димедрол?"

За словами Добкіна, багато з підприємств Харкова, які передані в "Укроборонпром" знаходяться у вкрай складних обставинах. А керівне відомство ніяк не втручається в ситуацію. "Я хочу вас запитати, щоб Ви сказали вголос: яка доля чекає наші харківські підприємства, які сьогодні знаходяться в дуже важких умовах роботи. На багатьох є заборгованість по заробітній платі. Багато хто не розуміє - будуть вони працювати чи ні. Це Харківський авіаційний завод, це "ФЕД", це завод імені Малишева", – сказав Добкін.

У свою чергу, член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов визнав, що у "Укроборонпрому" в даний час немає чіткого розуміння, як рятувати харківські підприємства. Він сказав, що обговорюється питання виведення з-під контролю "Укроборонпрому" тих з них, які не мають відношення до виробництва військової продукції.

Звертаючись до Мілованова Добкін заявив: "Ви, коли будете вирішувати долю цих підприємств, запросіть представників хоча б по 1-2 людини від колективу. Щоб у вас була не від керівництва інформація, а в тому числі від людей, які там працюють".

Нагадаємо, в даний час до складу Державного концерну "Укроборонпром" входять десять харківських промислових підприємств. У тому числі: Харківський бронетанковий ремонтний завод, завод імені Малишева, Харківський авіазавод, Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківський завод транспортного обладнання та інші.