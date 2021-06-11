Добкин: Судьбу харьковских предприятий "Укроборонпрома" нельзя решать без их работников

Прежде чем определять будущее харьковских предприятий, которые переданы в "Укроборонпром", нужно прислушаться к мнению не только руководства предприятий, но и рядовых сотрудников

Об этом в эфире программы "Народ проти" на канале "Украина 24" заявил харьковский городской голова 2006-2010 годов Михаил Добкин.

Комментируя слова член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова о важности инвестиций, Добкин в частности заявил: "О каких инвестициях можно говорить, если у людей едва хватает денег, чтобы заплатить за коммунальные тарифы, оплатить себе питание и оставить какие-то деньги на медикаменты и то, что останется. Какие инвестиции? Во что? В анальгин, в димедрол?"

По словам Добкина, многие из предприятий Харькова, которые переданы в "Укроборонпром" находятся в крайне сложных обстоятельствах. А руководящее ведомство никак не вмешивается в ситуацию. "Я хочу вас спросить, чтобы вы сказали вслух: какая судьба ждет наши харьковские предприятия, которые сегодня находятся в очень тяжелых условиях работы. На многих есть задолженность по заработной плате. Многие не понимают – будут они работать или нет. Это Харьковский авиационный завод, это "ФЭД", это завод имени Малышева", – сказал Добкин.

В свою очередь, участвовавший в эфире член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов признал, что у "Укроборонпрома" в настоящее время нет четкого понимания, как спасать харьковские предприятия. Он сказал, что обсуждается вопрос выведения из-под контроля "Укроборонпрома" тех из них, которые не имеют отношения к производству военной продукции.

Обращаясь к Милованову Добкин заявил: "Вы, когда будете решать судьбу этих предприятий, пригласите представителей хотя бы по 1-2 человека от коллектива. Чтоб у вас была не от руководства информация, а в том числе от людей, которые там работают".

Напомним, в настоящее время в состав государственного концерна "Укроборонпром" входят десять харьковских промышленных предприятий. В том числе: Харьковский бронетанковый ремонтный завод, завод имени Малышева, Харьковский авиазавод, Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковский завод транспортного оборудования и другие.