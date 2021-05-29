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29 мая 2021, 16:21 77

ОО "Наш дом Харьков" приглашает на праздник ко Дню защиты детей

29 мая 2021, 16:21 77
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Общественная организация "Наш дом Харьков" организовывает в воскресенье, 30 мая, по всему городу праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей

Сообщается, что гости увидят шоу мыльных пузырей на ходулях и шоу шаров. Развлекать деток буду аниматоры и ростовые куклы. Будут организованы фотозоны. Кроме того, пройдут различные конкурсы для детей, победители которых получат суперхитовую игрушку – Pop It.

В мероприятиях, которые пройдут на пяти городских локациях, примет участие городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин.

В частности, в парке Победы праздник начнется в 12:00.

В парке ХЭМЗ – в 12:00.

В Парке Юрьева – с 13.00.

В сквере "23 августа" программа начнется в 14:00, а в Ново-Баварском сквере гостей ждут в 14:00.

Отметим, что Михаил Добкин является руководителей общественной организации "Наш дом Харьков".

Как известно, 1 июня отмечают Международный День защиты детей.

Напомним, 9 мая городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин приготовил свою фирменную кашу на полевой кухне.

Харьков Михаил Добкин дети

 
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