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25 мая 2021, 21:03 207

Харьковская городская власть просто сдала позиции по региональному русскому языку – Добкин

25 мая 2021, 21:03 207
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Харьковская городская власть вместе с облгосадминистрацией не смогли и не захотели отстоять позицию по сохранению статуса русского языка как регионального

Такое мнение высказал городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"В 2012 году Харьковский городской совет из-за того, что был принят закон ВР "О статусе региональных языков", принял соответствующее решение. И настолько профессионально работали всегда в Харькове, что это решение держалось одно из последних", – отметил Михаил Добкин.

По его словам, Харьков был в числе тех немногих городов, где это решение держалось вплоть до сегодняшнего дня.

"Их не могли отменить, потому что было все очень четко и правильно по закону выписано", –подчеркнул Михаил Добкин.

Он считает, что в данном случае в Харькове произошла банальная сдача городской властью позиции.

"Я думаю, что это было умышленное решение, согласованное решение с облгосадминистрацией, которую в свою очередь, наверное, штормили центральные органы власти. И, к сожалению, те, кто сегодня отвечает за Харьков – они этот вопрос пустили под откос", - подытожил политик.

Напомним, сегодня Харьковский окружной административный суд признал недействительным решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Справка: 10 августа 2012 года вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики".

Уже 20 августа 2012 года Харьковский городской совет предоставил русскому языку статус регионального в городе. Тогда во время внеочередной сессии за это решение проголосовали все 76 зарегистрированных для голосования депутатов. Представители оппозиции проигнорировали участие в этом голосовании.

Кроме того, 30 августа вслед за горсоветом депутаты Харьковского облсовета также присвоили русскому языку статус регионального. За решение проголосовали 98 депутатов.

В 2018-м году данное решение было отменено Харьковским облсоветом.

Отметим, что на тот момент городским головой Харькова был Геннадий Кернес, а главой ОГА – Михаил Добкин.

И главной причиной введения русского языка как регионального было то, что в Харькове проживают представители более 100 национальностей, кроме того, по состоянию на 2001 год численность русскоязычных харьковчан составила 954 тыс. 901 чел. (65,9% жителей города).

При этом заявлялось, что государственным языком в регионе остается украинский, внедрение же русского в качестве регионального языка будет способствовать реализации интересов русскоязычных харьковчан.

Харьков Михаил Добкин русский язык

 
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