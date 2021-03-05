"ЄС" вигнала з фракції депутата на Харківщині: виступав російською мовою
Депутати "Європейської солідарності" у Харківській обласній раді вигнали з фракції одного зі своїх колег за порушення закону про мову.
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні обласного осередку партії.
Зазначається, що депутат Олександр Дорошенко в сесійній залі виступав російською мовою, а коли йому робили зауваження колеги – ігнорував їх.
За підсумками зібрання у зв’язку з відсутністю аргументованих пояснень та розбіжністю ідеологічних засад між Дорошенком та партією було вирішено виключити депутата з фракції за порушення закону про мову для застосування в подальшому процедури імперативного мандату", - йдеться у повідомленні.
Депутати нагадали, що "депутатська діяльність не має йти в розріз із принципами, закріпленими в партійному статуті".
Нагадаємо, мер Миколаєва хоче позбавляти слова депутатів за недотримання мовного закону.