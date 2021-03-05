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"ЄС" вигнала з фракції депутата на Харківщині: виступав російською мовою
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05 березня 2021, 08:32 82

"ЄС" вигнала з фракції депутата на Харківщині: виступав російською мовою

05 березня 2021, 08:32 82
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Депутат не реагував на зауваження колег по фракції 
Депутат не реагував на зауваження колег по фракції 
Фото: TriolanLive
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Депутати "Європейської солідарності" у Харківській обласній раді вигнали з фракції одного зі своїх колег за порушення закону про мову. 

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні обласного осередку партії.

Зазначається, що депутат Олександр Дорошенко в сесійній залі виступав російською мовою, а коли йому робили зауваження колеги – ігнорував їх.

За підсумками зібрання у зв’язку з відсутністю аргументованих пояснень та розбіжністю ідеологічних засад між Дорошенком та партією було вирішено виключити депутата з фракції за порушення закону про мову для застосування в подальшому процедури імперативного мандату", - йдеться у повідомленні.

Депутати нагадали, що "депутатська діяльність не має йти в розріз із принципами, закріпленими в партійному статуті".

Нагадаємо, мер Миколаєва хоче позбавляти слова депутатів за недотримання мовного закону.

партія депутати мова Європейська солідарність закон

 
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