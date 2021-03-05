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"ЕС" выгнал из фракции депутата на Харьковщине: выступал на русском языке
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05 марта 2021, 08:32 101

"ЕС" выгнал из фракции депутата на Харьковщине: выступал на русском языке

05 марта 2021, 08:32 101
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Депутат не реагировал на замечания коллег по фракции
Депутат не реагировал на замечания коллег по фракции
Фото: TriolanLive
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Депутаты "Европейской солидарности" в Харьковском областном совете выгнали из фракции одного из своих коллег за нарушение закона о языке.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении областного отделения партии.

Отмечается, что депутат Александр Дорошенко в сессионном зале выступал на русском языке, а когда ему делали замечание коллеги – игнорировал их.

По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата", - говорится в сообщении.

Депутаты напомнили, что "депутатская деятельность не должна идти в разрез с принципами, закрепленными в партийном уставе".

Напомним, мэр Николаева хочет лишать слова депутатов за несоблюдение языкового закона.

партия депутаты язык Европейская солидарность закон

 
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