"ЕС" выгнал из фракции депутата на Харьковщине: выступал на русском языке

Депутат не реагировал на замечания коллег по фракции

Депутат не реагировал на замечания коллег по фракции

Фото: TriolanLive

Депутаты "Европейской солидарности" в Харьковском областном совете выгнали из фракции одного из своих коллег за нарушение закона о языке.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении областного отделения партии.

Отмечается, что депутат Александр Дорошенко в сессионном зале выступал на русском языке, а когда ему делали замечание коллеги – игнорировал их.

По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата", - говорится в сообщении.

Депутаты напомнили, что "депутатская деятельность не должна идти в разрез с принципами, закрепленными в партийном уставе".

Напомним, мэр Николаева хочет лишать слова депутатов за несоблюдение языкового закона.