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23 лютого 2021, 12:56 234

У Харківській міськраді визначились, як увічнити пам'ять Кернеса

23 лютого 2021, 12:56 234
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На фасаді муніципалітету встановлять меморіальну дошку
На фасаді муніципалітету встановлять меморіальну дошку
Фото: Харьков.now
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Сьогодні, 23 лютого, на засіданні міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища прийняли рішення встановити меморіальну дошку покійному меру Харкова Геннадію Кернесу на фасаді будівлі Харківської міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради Харкова.

Меморіальна дошка буде встановлена на фасаді будівлі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7)", - зазначив перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак.

За його словами, пам'ятний знак колишньому міському голові відкриють за позабюджетні кошти.

Крім того, Геннадію Кернесу планується присвоїти звання Почесний громадянин міста Харкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 грудня 2020 року помер мер Харкова Геннадій Кернес, а сім'я Кернеса буде вимагати його реабілітації у справі Майдану.

бюджетні кошти Харьків горсовет пам'ятник Геннадій Кернес

 
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