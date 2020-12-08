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08 грудня 2020, 10:34 558

У Харкові невідомі облили фарбою офіс партії ОПЗЖ

08 грудня 2020, 10:34 558
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Постраждала приймальня і таблички політсили
Постраждала приймальня і таблички політсили
Фото: Фрайкор
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У Холодногірському районі Харкова невідомі облили фарбою таблички та вхід в офіс політичної партії ОПЗЖ.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Newsroom.

В черговий раз постраждала приймальня "Опозиційної платформи - За життя", - йдеться в повідомленні.

Невідомі закидали фарбою таблички міської організації політсили, а також юридичної консультації Холодногірського району.

Крім того, вони залишили "криваві" калюжі на сходах і пляма на портреті поета Василя Стуса.

Нагадаємо, 20 листопада у Харкові чоловік підірвав гранату під час переговорів з поліцією.

партія конфлікт ОПЗЖ Харьків
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