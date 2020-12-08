У Харкові невідомі облили фарбою офіс партії ОПЗЖ
Постраждала приймальня і таблички політсили
Постраждала приймальня і таблички політсили
У Холодногірському районі Харкова невідомі облили фарбою таблички та вхід в офіс політичної партії ОПЗЖ.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Newsroom.
В черговий раз постраждала приймальня "Опозиційної платформи - За життя", - йдеться в повідомленні.
Невідомі закидали фарбою таблички міської організації політсили, а також юридичної консультації Холодногірського району.
Крім того, вони залишили "криваві" калюжі на сходах і пляма на портреті поета Василя Стуса.
Нагадаємо, 20 листопада у Харкові чоловік підірвав гранату під час переговорів з поліцією.
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