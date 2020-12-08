В Харькове неизвестные облили краской офис партии ОПЗЖ
Пострадала приемная и таблички политсилы
Пострадала приемная и таблички политсилы
В Холодногорском районе Харькова неизвестные облили краской таблички и вход в офис политической партии ОПЗЖ.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Newsroom.
В очередной раз пострадала приемная "Оппозиционной платформы - За жизнь", - говорится в сообщении.
Неизвестные забросали краской таблички городской организации политсилы, а также юридической консультации Холодногорского района.
Кроме того, они оставили "кровавые" лужи на ступеньках и пятно на портрете поэта Василия Стуса.
Напомним, 20 ноября в Харькове мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией.
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