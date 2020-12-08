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08 декабря 2020, 10:34 564

В Харькове неизвестные облили краской офис партии ОПЗЖ

08 декабря 2020, 10:34 564
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Пострадала приемная и таблички политсилы
Пострадала приемная и таблички политсилы
Фото: Фрайкор
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В Холодногорском районе Харькова неизвестные облили краской таблички и вход в офис политической партии ОПЗЖ.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Newsroom.

В очередной раз пострадала приемная "Оппозиционной платформы - За жизнь", - говорится в сообщении.

Неизвестные забросали краской таблички городской организации политсилы, а также юридической консультации Холодногорского района.

Кроме того, они оставили "кровавые" лужи на ступеньках и пятно на портрете поэта Василия Стуса.

Напомним, 20 ноября в Харькове мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией.

партия конфликт ОПЗЖ Харьков
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