10:13  27 мая
Мэр Черкасс Бондаренко подал в суд на президента Зеленского
09:51  27 мая
В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 321 человека
08:49  27 мая
Ситуация на Донбассе: за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий
UA | RU
UA | RU
27 мая 2020, 13:59 1

Врачи на грани: глава харьковской инфекционки рассказал об отсутствии помощи от государства

Читайте також
українською мовою
27 мая 2020, 13:59 1
Читайте також українською мовою
На всю больницу работает лишь один анастезиолог, а медсестры работают за троих
Фото: newsroom.kh.ua
На всю больницу работает лишь один анастезиолог, а медсестры работают за троих

Главврач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов рассказал о состоянии дел в больнице и прокомментировал обвинения в его адрес со стороны чиновников Харьковской ОГА.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на интервью врача сайту NewsRoom.

По его словам, врачи и медсестры все на грани, многие сотрудники заболели, а объем работ не уменьшился. Одна медсестра работает за двоих или троих.

Больных не меньше, а иногда бывает, что и больше. В среднем у нас сейчас 180-190 больных. Сейчас я не знаю, сколько. И это же не просто больные, это тяжелые больные", - говорит Нартов.

Также главврач опроверг обвинения в свой адрес относительного того, что якобы имея деньги на счету больницы, он по каким-то причинам не закупал лекарства для лечения коронавируса.

Так, по словам Павла Нартова, эта сумма (1,5 млн гривен) дается больнице на год, а сами средства предприятию поступают частями ежемесячно, а не всей суммой сразу.

"То есть, получается, что с этих полутора миллионов больница может в месяц расходовать одну девятую часть, 160 тысяч гривен. Это на лекарства, на расходники, на кислород. У нас в больнице нет этих полутора миллионов. Следующая часть - на следующий месяц. И на протяжении девяти месяцев мы израсходуем полтора миллиона гривен", - ответил главврач.

Накануне, во время брифинга, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что в ситуации с областной инфекционной больницей виноваты руководитель учреждения Павел Нартов и директор Департамента здравоохранения Вадим Иванников.

Ранее сообщалось, в Харьковской инфекционке заканчиваются лекарства от коронавируса и свободные места в реанимационном отделении.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что он не должен тратить средства из городского бюджета на доплату врачам, которые борются с COVID-19.


медицина Харьков медики больницы Харьковская область Врач
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 мая 2020, 21:55
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Иван Галунга
Все блоги »
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Все досье »