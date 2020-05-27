Врачи на грани: глава харьковской инфекционки рассказал об отсутствии помощи от государства

На всю больницу работает лишь один анастезиолог, а медсестры работают за троих

Фото: newsroom.kh.ua

На всю больницу работает лишь один анастезиолог, а медсестры работают за троих

Главврач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов рассказал о состоянии дел в больнице и прокомментировал обвинения в его адрес со стороны чиновников Харьковской ОГА.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на интервью врача сайту NewsRoom.

По его словам, врачи и медсестры все на грани, многие сотрудники заболели, а объем работ не уменьшился. Одна медсестра работает за двоих или троих.

Больных не меньше, а иногда бывает, что и больше. В среднем у нас сейчас 180-190 больных. Сейчас я не знаю, сколько. И это же не просто больные, это тяжелые больные", - говорит Нартов.

Также главврач опроверг обвинения в свой адрес относительного того, что якобы имея деньги на счету больницы, он по каким-то причинам не закупал лекарства для лечения коронавируса.

Так, по словам Павла Нартова, эта сумма (1,5 млн гривен) дается больнице на год, а сами средства предприятию поступают частями ежемесячно, а не всей суммой сразу.

"То есть, получается, что с этих полутора миллионов больница может в месяц расходовать одну девятую часть, 160 тысяч гривен. Это на лекарства, на расходники, на кислород. У нас в больнице нет этих полутора миллионов. Следующая часть - на следующий месяц. И на протяжении девяти месяцев мы израсходуем полтора миллиона гривен", - ответил главврач.

Накануне, во время брифинга, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что в ситуации с областной инфекционной больницей виноваты руководитель учреждения Павел Нартов и директор Департамента здравоохранения Вадим Иванников.

Ранее сообщалось, в Харьковской инфекционке заканчиваются лекарства от коронавируса и свободные места в реанимационном отделении.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что он не должен тратить средства из городского бюджета на доплату врачам, которые борются с COVID-19.