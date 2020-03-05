Коронавірус. У Харківській області створили "гарячу лінію"

У Харківській області створена "гаряча лінія" для оперативного інформування населення та раннього виявлення симптомів, схожих на коронавірусну інфекцію

Фото: Харківська облдержадміністрація

У Харківській області створена "гаряча лінія" для оперативного інформування населення та раннього виявлення симптомів, схожих на коронавірусну інфекцію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської облдержадміністрації. Таке рішення прийняли під час позачергового засідання Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Харківської області. З питаннями можна телефонувати за номером (057) 712-45-00.

.