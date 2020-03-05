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05 марта 2020, 11:04 3

Коронавирус. В Харьковской области создали "горячую линию"

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05 марта 2020, 11:04 3
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В Харьковской области создана "горячая линия" для оперативного информирования населения и раннего выявления симптомов, похожих на коронавирусную инфекцию
Фото: Харьковская облгосадминистрация
В Харьковской области создана "горячая линия" для оперативного информирования населения и раннего выявления симптомов, похожих на коронавирусную инфекцию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации.

Такое решение приняли во время внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Харьковской области.

С вопросами можно звонить по номеру (057) 712-45-00.


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