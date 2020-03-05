Коронавирус. В Харьковской области создали "горячую линию"

В Харьковской области создана "горячая линия" для оперативного информирования населения и раннего выявления симптомов, похожих на коронавирусную инфекцию

Фото: Харьковская облгосадминистрация

В Харьковской области создана "горячая линия" для оперативного информирования населения и раннего выявления симптомов, похожих на коронавирусную инфекцию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации. Такое решение приняли во время внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Харьковской области. С вопросами можно звонить по номеру (057) 712-45-00.

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