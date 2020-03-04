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04 березня 2020, 14:48 8

Коронавірус: в Харкові будуть моніторити ринки

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04 березня 2020, 14:48 8
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У Харкові на ринках, в торгових центрах і місцях масового скупчення людей буде вжито низку заходів щодо попередження поширення ГРВІ та коронавіруса
Фото: Харківська міська рада
У Харкові на ринках, в торгових центрах і місцях масового скупчення людей буде вжито низку заходів щодо попередження поширення ГРВІ та коронавіруса

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Харківської міськради.

Як стверджують у міськраді, в місті розроблений план протиепідемічних заходів, головним пунктом якого став щоденний моніторинг стану здоров'я співробітників, що працюють на підприємствах з масовим перебуванням людей, зокрема, на ринках, в торгових центрах, супермаркетах, а також в установах культури, студентських гуртожитках та ін.

Керівникам таких підприємств доручили проводити моніторинг стану здоров'я невеликих груп працівників - один відповідальний на 10-15 чоловік, і тільки після огляду допускати їх до роботи. Також на ринках та підприємствах з масовим перебуванням людей повинні розмістити інформаційні матеріали про профілактику ГРВІ і коронавируса, проводити щоденне прибирання і дезінфекцію, на об'єктах, де є кондиціонери, провести їх чистку, забезпечити всіх продавців захисними масками та ін.

На підготовку і реалізацію цих заходів керівництву підприємств надано добу. Уже з 6 березня в місті розпочнуться рейди по цих об'єктах з метою моніторингу виконання протиепідемічних заходів. У разі, якщо перевіряючі виявлять порушення, підприємство буде змушене тимчасово призупинити свою діяльність.


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