Коронавірус: в Харкові будуть моніторити ринки

У Харкові на ринках, в торгових центрах і місцях масового скупчення людей буде вжито низку заходів щодо попередження поширення ГРВІ та коронавіруса

Фото: Харківська міська рада

У Харкові на ринках, в торгових центрах і місцях масового скупчення людей буде вжито низку заходів щодо попередження поширення ГРВІ та коронавіруса

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Харківської міськради. Як стверджують у міськраді, в місті розроблений план протиепідемічних заходів, головним пунктом якого став щоденний моніторинг стану здоров'я співробітників, що працюють на підприємствах з масовим перебуванням людей, зокрема, на ринках, в торгових центрах, супермаркетах, а також в установах культури, студентських гуртожитках та ін. Керівникам таких підприємств доручили проводити моніторинг стану здоров'я невеликих груп працівників - один відповідальний на 10-15 чоловік, і тільки після огляду допускати їх до роботи. Також на ринках та підприємствах з масовим перебуванням людей повинні розмістити інформаційні матеріали про профілактику ГРВІ і коронавируса, проводити щоденне прибирання і дезінфекцію, на об'єктах, де є кондиціонери, провести їх чистку, забезпечити всіх продавців захисними масками та ін. На підготовку і реалізацію цих заходів керівництву підприємств надано добу. Уже з 6 березня в місті розпочнуться рейди по цих об'єктах з метою моніторингу виконання протиепідемічних заходів. У разі, якщо перевіряючі виявлять порушення, підприємство буде змушене тимчасово призупинити свою діяльність.

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