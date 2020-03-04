Коронавірус: в Харкові будуть моніторити ринки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Харківської міськради.
Як стверджують у міськраді, в місті розроблений план протиепідемічних заходів, головним пунктом якого став щоденний моніторинг стану здоров'я співробітників, що працюють на підприємствах з масовим перебуванням людей, зокрема, на ринках, в торгових центрах, супермаркетах, а також в установах культури, студентських гуртожитках та ін.
Керівникам таких підприємств доручили проводити моніторинг стану здоров'я невеликих груп працівників - один відповідальний на 10-15 чоловік, і тільки після огляду допускати їх до роботи. Також на ринках та підприємствах з масовим перебуванням людей повинні розмістити інформаційні матеріали про профілактику ГРВІ і коронавируса, проводити щоденне прибирання і дезінфекцію, на об'єктах, де є кондиціонери, провести їх чистку, забезпечити всіх продавців захисними масками та ін.
На підготовку і реалізацію цих заходів керівництву підприємств надано добу. Уже з 6 березня в місті розпочнуться рейди по цих об'єктах з метою моніторингу виконання протиепідемічних заходів. У разі, якщо перевіряючі виявлять порушення, підприємство буде змушене тимчасово призупинити свою діяльність.
- 17:54 04 березня На Волині блокували контрабанду наркотиків
- 17:40 04 березня Гончарук наголосив, що в його Уряді не було корупції
- 17:37 04 березня На Волині затримали контрабанду на мільйон гривень
- 17:33 04 березня Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
- 17:31 04 березня Звільнений з ОРДЛО у грудні 2019 року катував українців у тюрмі "ДНР” – СБУ
- 17:13 04 березня Держава продала автовокзал в Києві і п'ять автостанцій
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука