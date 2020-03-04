Коронавирус: в Харькове будут мониторить рынки

В Харькове на рынках, в торговых центрах и местах массового скопления людей будет принят ряд мер по предупреждению распространения ОРВИ и коронавируса

Фото: Харьковский горсовет

В Харькове на рынках, в торговых центрах и местах массового скопления людей будет принят ряд мер по предупреждению распространения ОРВИ и коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета. Как утверждают в горсовете, в городе разработан план противоэпидемических мероприятий, главным пунктом которого стал ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников, работающих на предприятиях с массовым пребыванием людей, в частности, на рынках, в торговых центрах, супермаркетах, а также в учреждениях культуры, студенческих общежитиях и пр. Руководителям таких предприятий поручили проводить мониторинг состояния здоровья небольших групп работников – один ответственный на 10-15 человек, и только после осмотра допускать их к работе. Также на рынках и предприятиях с массовым пребыванием людей должны разместить информационные материалы о профилактике ОРВИ и коронавируса, проводить ежедневную уборку и дезинфекцию, на объектах, где есть кондиционеры, провести их чистку, обеспечить всех продавцов защитными масками и пр. На подготовку и реализацию этих мероприятий руководству предприятий даны сутки. Уже с 6 марта в городе начнутся рейды по этим объектам с целью мониторинга выполнения противоэпидемических мер. В случае, если проверяющие выявят нарушения, предприятие будет вынуждено временно приостановить свою деятельность.

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