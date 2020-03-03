Кандидат від "Слуги народу" по округу Кучера вибуває з виборчих перегонів – ЗМІ

Партія Слуга народу відкликає свого кандидата на дострокових виборах в 179 окрузі в Харківській області

Фото: Facebook Вікторія Алексейчук

Партія Слуга народу відкликає свого кандидата на дострокових виборах в 179 окрузі в Харківській області

Про це, як повідомляє RegioNews, повідомив виданню НВ депутат Олександр Качура.

За його словами, представник СН Вікторія Алексейчук не має наміру далі брати участь у передвиборній гонці.

"Ми вже написали відповідну заяву в ЦВК. Документ розглянуть вже сьогодні", — сказав він.

За неофіційною інформацією, таке рішення пов’язано з низьким рейтингом Алексейчук: за результатами останніх опитувань соціологічної групи Рейтинг, кандидат від СН набирає лише 12,5% голосів, в той час, як найбільший відсоток (62,3%) згідно опитування набирає екс-губернатор Харківської області Юлія Світлична.

Нагадаємо, раніше один із кандидатів в нардепи по 179 округу "вибув з перегонів”.

Проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня 2020 року. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 ВО У Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації.