Кандидат від "Слуги народу" по округу Кучера вибуває з виборчих перегонів – ЗМІ
Про це, як повідомляє RegioNews, повідомив виданню НВ депутат Олександр Качура.
За його словами, представник СН Вікторія Алексейчук не має наміру далі брати участь у передвиборній гонці.
"Ми вже написали відповідну заяву в ЦВК. Документ розглянуть вже сьогодні", — сказав він.
За неофіційною інформацією, таке рішення пов’язано з низьким рейтингом Алексейчук: за результатами останніх опитувань соціологічної групи Рейтинг, кандидат від СН набирає лише 12,5% голосів, в той час, як найбільший відсоток (62,3%) згідно опитування набирає екс-губернатор Харківської області Юлія Світлична.
Нагадаємо, раніше один із кандидатів в нардепи по 179 округу "вибув з перегонів”.
Проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня 2020 року. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 ВО У Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації.
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