Люди Коломойського штурмом повернули "Боріваж": ворота вибили вантажівкою, охоронця госпіталізовано

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Агротермінал Логістік".

За інформацією власника, нападники були озброєні вогнепальною та холодною зброєю. Ворота терміналу протаранили вантажівкою, а охорону жорстоко побили арматурою. Щонайменше одного охоронця госпіталізували в тяжкому стані. У компанії переконані, що напад здійснили в інтересах менеджменту колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Одразу після захоплення на територію прибув Сергій Фролов - почесний гендиректор ТОВ "Термінал "Боріваж" і багаторічний керуючий терміналом від групи "Приват". За даними власника, він зайняв робоче місце директора. Фролов - давній бізнес-партнер Коломойського і Боголюбова: саме він у 2009 році залучив їх до будівництва "Боріважу".

"Це не спір про майно, а силове захоплення. Тиждень тому ми повернули термінал за рішенням суду - спокійно, без жодного насильства, під наглядом понад сотні правоохоронців. Сьогодні рішення суду просто перекреслили силою", - заявив директор ТОВ "Агротермінал Логістік" Олександр Іртюго.

На місце викликали патрульну поліцію та спецпідрозділ КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). Проте, як стверджують у компанії, правоохоронці жодного опору нападникам не чинили і лише спостерігали за тим, що відбувалося.

"За нашою інформацією, напад здійснювали люди з охоронної компанії "Самсон". Нам відомо про зв'язки цієї компанії з керівництвом обласної поліції, і ми не виключаємо, що саме цим пояснюється бездіяльність правоохоронців. Вимагаємо, щоб ДБР перевірило ці обставини, а нападники і ті, хто їх організував, понесли відповідальність", - наголосив Олександр Іртюго.

Нагадаємо, 29 вересня ТОВ "Агротермінал Логістік" повернуло собі термінал на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 30 червня 2026 року у справі №910/11034/24 (910/14853/25). Суд визнав недійсним договір оренди, за яким терміналом користувалося ТОВ "Термінал "Боріваж", і зобов'язав компанію повернути майно власнику. 17 вересня Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін. Воно набрало законної сили і підлягає обов'язковому виконанню. Текст рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138183895