Люди Коломойского штурмом вернули "Бориваж": ворота выбили грузовиком, охранника госпитализировали

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Агротерминал Логистик".

По информации владельца, нападавшие были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Ворота терминала протаранили грузовиком, а охрану жестоко избили арматурой. Как минимум одного охранника госпитализировали в тяжелом состоянии. В компании убеждены, что нападение совершили в интересах менеджмента бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Сразу после захвата на территорию прибыл Сергей Фролов - почетный гендиректор ООО "Терминал "Бориваж" и многолетний управляющий терминалом от группы "Приват". По данным владельца, он занял рабочее место директора. Фролов - давний бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова: именно он в 2009 году привлек их к строительству "Бориважа".

"Это не спор об имуществе, а силовой захват. Неделю назад мы вернули терминал по решению суда - спокойно, без какого-либо насилия, под наблюдением более сотни правоохранителей. Сегодня решение суда просто перечеркнули силой", - заявил директор ООО "Агротерминал Логистик" Александр Иртюго.

На место вызвали патрульную полицию и спецподразделение КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия). Однако, как утверждают в компании, правоохранители никакого сопротивления нападавшим не оказали и лишь наблюдали за происходящим.

"По нашей информации, нападение осуществляли люди из охранной компании "Самсон". Нам известно о связях этой компании с руководством областной полиции, и мы не исключаем, что именно этим объясняется бездействие правоохранителей. Требуем, чтобы ГБР проверило эти обстоятельства, а нападавшие и те, кто их организовал, понесли ответственность", - подчеркнул Александр Иртюго.

Напомним, 29 сентября ООО "Агротерминал Логистик" вернуло себе терминал на основании решения Хозяйственного суда города Киева от 30 июня 2026 года по делу №910/11034/24 (910/14853/25). Суд признал недействительным договор аренды, по которому терминалом пользовалось ООО "Терминал "Бориваж", и обязал компанию вернуть имущество владельцу. 17 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению. Текст решения: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138183895