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01 квітня 2025, 01:05

Європа скоротить квоти на українську агропродукцію: що це значить

01 квітня 2025, 01:05
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Ілюстративне фото
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Уже влітку 2025 року закінчується термін квот, які ЄС запроваджував для підтримки України. Тепер потрібно буде знову обговорювати умови торгівлі

Про це повідомляє UA.News, передає RegioNews.

З 5 червня 2025 року Європейський Союз планує скорочувати квоти на імпорт агропродукції з України. За словами комісара із сільського господарства Крістофа Хансена, тоді якраз завершується термін дії торгової угоди між Києвом та Брюсселем, згідно з якою українські товари безмитно потрапляли на європейський ринок.

Слід зазначити, що ці квоти Європейський Союз запроваджував на початку 2022 року, щоб підтримати нашу державу після повномасштабного вторгнення. Проте згодом європейські фермери почали скаржитися на нечесну конкуренцію. Зокрема, варто згадати про протести польських фермерів, які перекривали кордон. Тому тепер ЄС та Україна мають домовитися про умови подальшої торгівлі.

Слід підкреслити, що крім продукції сільського господарства, Польща почала блокувати ввезення товарів українських деревообробних підприємств. Причиною називали начебто білоруське чи російське походження деревини.

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