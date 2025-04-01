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01 апреля 2025, 01:05

Европа сократит квоты на украинскую агропродукцию: что это значит

01 апреля 2025, 01:05
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Иллюстративное фото
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Уже летом 2025 года истекает срок квот, которые ЕС вводил для поддержки Украины. Теперь нужно будет снова обсуждать условия торговли

Об этом сообщает UA.News, передает RegioNews.

С 5 июня 2025 г. Европейский Союз планирует сокращать квоты на импорт агропродукции из Украины. По словам комиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена, тогда как раз истекает срок действия торгового соглашения между Киевом и Брюсселем, согласно которому украинские товары беспошлинно попадали на европейский рынок.

Следует отметить, что эти квоты Европейский Союз вводил в начале 2022 г., чтобы поддержать наше государство после полномасштабного вторжения. Однако впоследствии европейские фермеры стали жаловаться на нечестную конкуренцию. В частности, следует упомянуть о протестах польских фермеров, перекрывавших границу. Поэтому ЕС и Украина должны договориться об условиях дальнейшей торговли.

Следует подчеркнуть, что кроме продукции сельского хозяйства Польша начала блокировать ввоз товаров украинских деревообрабатывающих предприятий. Причиной называли вроде бы белорусское или русское происхождение древесины.

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