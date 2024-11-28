Рекордне підвищення податків в Україні: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає суттєве підвищення податків.
Про це свідчить картка відповідного законопроєкту № 11416-д на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Закон передбачає:
- збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП, для них встановлюється військовий збір розміром 10%;
- запровадження авансових внесків для АЗС;
- встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;
- встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;
- помісячна звітність щодо ПДФО.
Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11416-д про рекордне підвищення податків. Це рішення підтримали 247 нардепів.
Новий законопроєкт Кабінету Міністрів України передбачає підвищення податків на суму 140 млрд грн.
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