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28 листопада 2024, 17:15

Рекордне підвищення податків в Україні: Зеленський підписав закон

28 листопада 2024, 17:15
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фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає суттєве підвищення податків.

Про це свідчить картка відповідного законопроєкту № 11416-д на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Закон передбачає:

  • збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП, для них встановлюється військовий збір розміром 10%;
  • запровадження авансових внесків для АЗС;
  • встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;
  • встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;
  • помісячна звітність щодо ПДФО.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11416-д про рекордне підвищення податків. Це рішення підтримали 247 нардепів.

Новий законопроєкт Кабінету Міністрів України передбачає підвищення податків на суму 140 млрд грн.

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