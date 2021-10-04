В Нацбанку розповіли про можливі економічні втрати в разі локдауну

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Потенційний локдаун залежно від формату та жорсткості карантинних обмежень може спричинити скорочення ВВП на 0,4%-0,6%

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю lb.ua очільника Національного банку України Кирила Шевченка.

"Попри те, що на сьогодні робочі процеси повертаються в офлайн, темпи вакцинації підвищуються, ризики запровадження нового локдауну через поширення нових штамів вірусу залишаються вагомими. Оцінка впливу на ВВП залежатиме від формату запровадження карантинних обмежень. Залежно від жорсткості заходів, які можуть бути застосовані, втрати – від 0,4%, до 0,6%", - сказав Шевченко.

За його словами, це суттєво, але не критично.

Нагадаємо, що Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2021 року зріс на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Водночас у порівнянні з першим кварталом поточного року вітчизняна економіка втратила 0,8%