В Нацбанке рассказали о возможных экономических потерях в случае локдауна

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Потенциальный локдаун в зависимости от формата и жесткости карантинных ограничений может повлечь сокращение ВВП на 0,4%-0,6%

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью lb.ua главы Национального банка Кирилла Шевченко.

"Несмотря на то, что на сегодня рабочие процессы возвращаются в офлайн, темпы вакцинации повышаются, риски введения нового локдауна из-за распространения новых штаммов вируса остаются весомыми. Оценка влияния на ВВП будет зависеть от формата введения карантинных ограничений. В зависимости от жесткости мер, которые могут быть применены, потери – от 0,4% до 0,6%", - сказал Шевченко.

По его словам, это существенно, но не критично.

Напомним, что Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время по сравнению с первым кварталом текущего года отечественная экономика потеряла 0,8%