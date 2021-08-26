Кабмін визнавчив, хто стане наступником Кубракова в "Укравтодорі"

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.Про це у Телеграм-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Крім цього урядовці затвердили Володимира Тафтая на посаді керівника Державного космічного агентства України та його заступника Володимира Беня.

Цією ж постановою уряд вивів зі складу правління "Укрзалізниці" Буреша Франтішека та тимчасово покладав виконання обов’язків члена правління цього акціонерного товариства на першого заступника директора філії "Центр забезпечення виробництва” АТ "Укрзалізниця” Логунова Ореста Миколайовича, а також погодив призначення Андрія Ярмольського заступником голови Волинської облдержадміністрації та Тараса Савченка першим заступником голови Сумської облдержадміністрації.

Нагадаємо, що до переходу в Мінінфраструктури "Укравтодор" очолював нинішній очільник відомства Олександр Кубраков