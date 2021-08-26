Кабмин признал, кто станет преемником Кубракова в "Укравтодоре"

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.Об этом в Телеграм-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Кроме этого члены правительства утвердили Владимира Тафтая на должности руководителя Государственного космического агентства Украины и его заместителя Владимира Беня.

Этим же постановлением правительство вывело из состава правления "Укрзализныци" Франтишек Буреш и временно возложило исполнение обязанностей члена правления этого акционерного общества на первого заместителя директора филиала "Центр обеспечения производства” АО "Укрзализныця” Логунова Ореста Николаевича, а также согласовало назначение Андрея Ярмольського заместителем председателя Волынской облгосадминистрации и Тараса Савченко первым заместителем председателя Сумской облгосадминистрации.

Напомним, что до перехода в Мининфраструктуры и "Укравтодор" возглавлял нынешний глава ведомства Александр Кубраков