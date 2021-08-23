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23 серпня 2021, 13:32 128

Україна не пізніше жовтня може отримати черговий транш МВФ - депутат

23 серпня 2021, 13:32 128
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Фото з відкритих джерел
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Україна може отримати черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не пізніше жовтня

Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова податкового комітету парламенту Данило Гетьманцев

Він також нагадав, що Україна додатково отримає від фонду понад 2 мільярди доларів на відновлення економіки.

"Перше, про що ми говоримо, це розподіл спеціальних прав запозичень, це валюта МВФ, у зв’язку з світовою економічною кризою, де Україна без будь-яких умов отримає 2,7 млрд, якщо прорахувати на долари, і ці кошти йдуть до золотавалютного резерву Нацбанку. "Смс" можна очікувати буквально з тижня на тиждень”, — сказав Гетьманцев.

Що стосується траншу в рамках програми МВФ, то, парламентар очікує на новий транш не пізніше жовтня

"Якщо говорити про сам безпосередньо транш, відповідно до програми Stand-by, який на сьогодні є з МВФ укладений, ми у вересні, принаймні, що можливо не пізніше жовтня, очікуємо на черговий транш у межах цієї програми”, — додав він.

Також Гетманцев зауважив, що Єврокомісія надає макрофінансову допомогу "у зв’язку і відповідно до тих перемовин, того процесу, який йде у нас з Міжнародним валютним фондом”.

"Якщо він буде успішним, а ми чули і бачили заяву, що він є успішним і нам залишилося фактично два питання з програми МВФ, які ми повинні виконати, тоді черговий транш надійде і ми автоматично отримаємо допомогу від Єврокомісії”, — заявив Гетманцев.

Нагадаємо, що наприкінці липня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна знаходиться на вирішальній стадії перемовин з Міжнародним валютним фондом стосовно отримання нового траншу кредиту

МВФ кредит Єврокомісія Транш

 
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