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Від початку доби на Донбасі зафіксовано два нових порушення режиму "тиші"
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08 червня 2021, 08:09 6

Від початку доби на Донбасі зафіксовано два нових порушення режиму "тиші"

08 червня 2021, 08:09 6
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 7 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Лебединське найманці обстрілювали позиції ООС зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

А неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку 8 червня, з боку бойовиків зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції українських військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, минулої доби було зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів на Донбасі.

ООС війна бойовики обстріли військова техніка

 
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