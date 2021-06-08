Від початку доби на Донбасі зафіксовано два нових порушення режиму "тиші"
Протягом минулої доби, 7 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, поблизу населеного пункту Лебединське найманці обстрілювали позиції ООС зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
А неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Станом на 7 годину ранку 8 червня, з боку бойовиків зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції українських військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військових Збройних Сил України немає.
Нагадаємо, минулої доби було зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів на Донбасі.