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13 березня 2021, 16:42 50

Українцям обіцяють ввести накопичувальні пенсії і передавати їх у спадок

13 березня 2021, 16:42 50
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У тестовому режимі нова система повинна запрацювати вже в наступному році
У тестовому режимі нова система повинна запрацювати вже в наступному році
Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві соціальної політики розробили нову систему, при якій дефіцит Пенсійного фонду зростати не буде, а пенсії можна буде підняти в 1,5-3 рази.

Як повідомили RegioNews, про це на нещодавній нараді в Офісі президента заявила міністр соцполітики Марина Лазебна, йдеться в публікації "Страны".

Середня пенсія зросте до 3,5 тисяч до 7 тисяч. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, будуть переходити у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з'явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", - сказала Лазебна.

За даними міністра, мова йде про накопичувальні пенсії, які в пілотному режимі планують запустити вже з наступного року (відповідний законопроєкт можуть розглянути вже на наступному тижні). А з 1 січня 2023 року "пенсійний експеримент" збираються розширити на всю країну.

Крім цього, пізніше Кабмін схвалив стратегію економічної безпеки України, де існуюча солідарна пенсійна система, навіть без вибухового підвищення пенсій, вже визнана загрозою нацбезпеці країни.

Тобто, судячи з усього, солідарну систему збираються стиснути, замінивши накопичувальною системою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні запровадили електронні трудові книжки.

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