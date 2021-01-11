15:59  11 січня
Черкаський міський голова спрогнозував послаблення жорсткого карантину
16:12  11 січня
Рада досі не позбавила статусу нардепа новообраного мера Херсона
18:28  11 січня
Бойовики шість разів відкривали вогонь по ЗСУ: загинув захисник України
UA | RU
UA | RU
11 січня 2021, 15:44 3

В Україні вже провели понад 5 тисяч аукціонів з оренди державного майна

11 січня 2021, 15:44 3
Читайте также на русском языке
Найбільше аукціонів з оренди комунального та державного майна оголошують в трьох областях країни
Найбільше аукціонів з оренди комунального та державного майна оголошують в трьох областях країни
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Станом на 11 січня в нашій державі вже проведено понад 5 тисяч аукціонів з оренди державного та комунального майна, половина яких завершилась успішно.

Про це розповіла заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді під час брифінгу, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Це дуже крутий результат. Оскільки до запуску ринку і до впровадження прозорої оренди державного та комунального майна кількість аукціонів була втричі меншою. Це говорить про те, що ми виводимо з тіні те, що раніше здавалось "з-під поли" і "для своїх", - зазначила заступниця міністра.

Панаіотіді додала, що найбільше аукціонів з оренди комунального та державного майна оголошують в трьох областях країни: в Київській, Дніпропетровській та Львівській. Загалом до системи вже долучились 400 організаторів торгів: регіональні відділення Фонду держмайна, комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування та державні підприємства.

Раніше повідомлялося, що Держгеонадра проведе е-аукціони з продажу семи ділянок бурштиноносних надр.

Україна заступник аукціон ціна Міністерство
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Рівненську облраду
Локдаун 2.0: п'ять репортажів з міст України
Всі публікації »
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Агія Загребельська
Всі блоги »