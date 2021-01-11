В Україні вже провели понад 5 тисяч аукціонів з оренди державного майна

Найбільше аукціонів з оренди комунального та державного майна оголошують в трьох областях країни

Найбільше аукціонів з оренди комунального та державного майна оголошують в трьох областях країни

Рixabay

Станом на 11 січня в нашій державі вже проведено понад 5 тисяч аукціонів з оренди державного та комунального майна, половина яких завершилась успішно.

Про це розповіла заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді під час брифінгу, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Це дуже крутий результат. Оскільки до запуску ринку і до впровадження прозорої оренди державного та комунального майна кількість аукціонів була втричі меншою. Це говорить про те, що ми виводимо з тіні те, що раніше здавалось "з-під поли" і "для своїх", - зазначила заступниця міністра.

Панаіотіді додала, що найбільше аукціонів з оренди комунального та державного майна оголошують в трьох областях країни: в Київській, Дніпропетровській та Львівській. Загалом до системи вже долучились 400 організаторів торгів: регіональні відділення Фонду держмайна, комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування та державні підприємства.

Раніше повідомлялося, що Держгеонадра проведе е-аукціони з продажу семи ділянок бурштиноносних надр.