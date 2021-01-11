В Украине уже провели более 5 тысяч аукционов по аренде государственного имущества

Больше всего аукционов по аренде коммунального и государственного имущества объявляют в трех областях страны

Больше всего аукционов по аренде коммунального и государственного имущества объявляют в трех областях страны

Рixabay

По состоянию на 11 января в нашей стране уже проведено более 5 тысяч аукционов по аренде государственного и коммунального имущества, половина которых завершилась успешно.

Об этом рассказала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди во время брифинга, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Это очень крутой результат. Поскольку до запуска рынка и внедрение прозрачной аренды государственного и коммунального имущества количество аукционов была втрое меньше. Это говорит о том, что мы выводим из тени то, что раньше казалось "из-под полы" и "для своих", - отметила заместитель министра.

Панаиотиди добавила, что больше всего аукционов по аренде коммунального и государственного имущества объявляют в трех областях страны: в Киевской, Днепропетровской и Львовской. В целом к системе уже присоединились 400 организаторов торгов: региональные отделения Фонда госимущества, коммунальные предприятия, органы местного самоуправления и государственные предприятия.

Ранее сообщалось, что Госгеонедра проведет е-аукционы по продаже семи участков янтареносных недр.