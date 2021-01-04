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04 січня 2021, 16:34 11

"Карантинні" виплати від держави отримали майже півмільйона ФОПів та працівників

04 січня 2021, 16:34 11
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Всього на виплати пішло 3,6 мільярда гривень
Всього на виплати пішло 3,6 мільярда гривень
Фото: Рixabay
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Через встановлений урядом України карантин, компенсаційні виплати у розмірі 8 тисяч гривень отримали 456 тисяч осіб. На виплати із держбюджету пішло 3,6 млрд гривень. 

Як передає RegioNews, про це повідомив прем’єр-міністр Шмигаль у Facebook.

Держава виплатила 3,6 млрд грн допомоги для підприємців та найманих працівників. 31 грудня завершилося приймання заявок на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги для тих людей, чия господарська діяльність страждає внаслідок карантинних обмежень", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що загалом для отримання такої допомоги звернулися понад 480 тисяч осіб.

Станом на сьогодні Пенсійним фондом вже профінансовано майже 456 тисяч заявок. Наразі кошти не перераховано переважно тим, хто зареєструвався в останні дні минулого року. Ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня", - зауважив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше у ПФУ розповіли, скільки ФОПів вже отримали по 8 тис. грн допомоги від держави.

ФОП підприємці виплати компенсація гроші фінансова допомога
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