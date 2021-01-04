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04 января 2021, 16:34 15

"Карантинные" выплаты от государства получили почти полмиллиона ФОПов и работников

04 января 2021, 16:34 15
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Всего на выплаты ушло 3,6 миллиарда гривен
Всего на выплаты ушло 3,6 миллиарда гривен
Фото: Рixabay
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Через установленный правительством Украины карантин, компенсационные выплаты в размере 8 тысяч гривен получили 456 тысяч человек. На выплаты из госбюджета ушло 3,6 млрд гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль в Facebook.

Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников. 31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантинных ограничений", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что всего для получения такой помощи обратились свыше 480 тысяч человек.

По состоянию на сегодня Пенсионным фондом уже профинансировано почти 456 тысяч заявок. Пока средства не перечислены преимущественно тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января", - отметил премьер-министр.

Напомним, ранее в ПФУ рассказали, сколько предпринимателей уже получили по 8 тыс. грн помощи от государства.

ФОП предприниматели выплаты компенсация деньги финансовая помощь
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