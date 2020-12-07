У Чернівцях призупинили прийом заяв на грошову допомогу, яку раніше ініціював кандидат у мери

Ініціатор допомоги не став мером

Ініціатор допомоги не став мером

Фото з відкритих джерел

У Чернівцях департамент соціального захисту за тиждень прийняв понад десять тисяч заяв на отримання грошової допомоги за спрощеною процедурою. Сьогодні прийом призупинили.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Чернівецька міська рада перед другим туром виборів міського голови прийняла рішення виділити одноразову грошову допомогу пенсіонерам та малозабезпеченим через епідемію коронавірусу. Ініціював проєкт рішення депутат міськради та кандидат на посаду міського голови Віталій Михайлішин.



Раніше у департаменті соцзахисту повідомили, що не брали участі в розробці ініціативи. Гроші на програму наразі ще не виділили. Від 30 листопада по 4 грудня у департаменті прийняли понад десять тисяч заяв.



За словами заступниці департаменту соцзахисту населення Олени Долгої, прийом заяв призупинили, оскільки досі немає затвердженого порядку видачі грошей. Водночас декілька співробітників, які приймали заяви, інфікувались коронавірусом.

Як розповіла чиновниця, серед охочих отримати гроші навіть були 15-річні підлітки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед другим туром виборів у Чернівцях вирішили роздати по 1 тисячі гривень.